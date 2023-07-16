Синоптики спрогнозировали в Сочи ливни с грозами до утра 17 июля

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Сильные дожди и грозы прогнозируются в Сочи до утра 17 июля, на случай непогоды в регионе привели в готовность городские и коммунальные службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Ранее в местной мэрии предупреждали о сильных дождях до окончания 15 июля, синоптики также прогнозировали смерчи на участке Магри-Веселое.

По данным метеорологов, в ближайшее время и до конца суток 16 июля, а также ночью и утром 17 июля на курорте в ряде районов пройдут сильные ливни с грозами. Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, отмечается в сообщении администрации.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что поселок Новомихайловский полностью освобожден от воды. Также уточнялось, что что остается нарушенной конструкция моста возле Цветочного переулка и сооружение пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативный путь через федеральную трассу А-147.

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост