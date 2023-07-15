Поселок Новомихайловский на Кубани полностью освободили от воды

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Поселок Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края полностью освободили от воды, эвакуировали 160 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МЧС России.

"Сейчас в населенном пункте Новомихайловский Туапсинского района подтопленных территорий нет. В социально значимые объекты вода не заходила", – уточнил собеседник агентства.

В ведомстве также добавили, что остается нарушенной конструкция моста возле Цветочного переулка и сооружение пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативный путь через федеральную трассу А-147.

Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.