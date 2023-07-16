Погода в Москве вновь ухудшится с 19 июля – Гидрометцентр

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Много солнца и до плюс 25-27 градусов будет в Москве в предстоящие три дня. С 19 июля в столице ожидаются похолодание до 20 градусов и облачная погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Рекомендую москвичам наслаждаться погодой в воскресенье, понедельник, в первой половине дня вторника, потому что затем нас вновь ждет похолодание. В ближайшие дни будет настоящее лето – много солнца, до плюс 25-27 градусов, без ветра. К сожалению, в среду будет ветер до 17 метров в секунду, облачно, 19-20 градусов, дожди. Из-за ветреной и дождливой погоды температура будет ощущаться еще ниже", – отметил он.

Также Вильфанд уточнил, что в четверг, пятницу и субботу в дневные часы прогнозируется плюс 19-24 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 16 июля, воздух в столичном регионе прогреется до 23–26 градусов. Уже в начале следующей недели температура достигнет отметки в 27–29 градусов. По его словам, температура воздуха будет близка к климатической норме.

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