Москвичам пообещали возвращение лета 16 июля

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В воскресенье, 16 июля, воздух в столичном регионе прогреется до 23–26 градусов. Уже в начале следующей недели температура достигнет отметки в 27–29 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Однако, предупредил он, в середине недели жителей города может настичь похолодание.

"Москвичи смогут вздохнуть облегченно в воскресенье, так как вернется летняя погода. Температура будет близка к климатической норме", – поделился синоптик.

Местами пройдут небольшие дожди, но солнца будет уже гораздо больше, уточнил Вильфанд. В понедельник, 17 июля, ожидается 24–29 градусов, а во вторник воздух прогреется до 24–27 градусов.

Накануне Вильфанд заявил, что нынешняя погода в Москве бывает раз в 30–40 лет. Понижение температуры он объяснил мощным полярным воздухом и плотными облаками, которые не пропускают солнечную энергию.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 13 июля в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Четверг в Москве стал самым холодным и дождливым днем этого июля. На ВДНХ максимальная температура составила 16 градусов.

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