Синоптик рассказал, что прошедший июнь установил сразу три мировых рекорда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, прошедший месяц стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Кроме того, в июне наблюдалось экстремальное тепло в Северной Атлантике, а также рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике.

Как отметил эксперт, июнь превзошел средние температурные показатели последних 30 лет на 0,5 градуса. До этого рекорд был зафиксирован в 2019 году. Вильфанд предупредил, что жара сохранится и в июле.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в настоящее время наблюдается резкое похолодание, которое бывает раз в 30–40 лет в июле. По его словам, понижение температуры произошло из-за мощного полярного воздуха и плотных облаков, которые не пропускают солнечную энергию.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ночь на 13 июля в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до 11,9 градуса.

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве 13 июля