Синоптик заявил, что нынешняя погода в Москве бывает раз в 30–40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в настоящее время наблюдается резкое похолодание, которое бывает раз в 30–40 лет в июле, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, понижение температуры произошло из-за мощного полярного воздуха и плотных облаков, которые не пропускают солнечную энергию.

"Сейчас средняя температура соответствует либо третьей пятидневке мая, либо четвертой пятидневке сентября. То есть погода или спешит на два месяца, или опаздывает. Связано это похолодание с воздействием циклона", – поделился синоптик.

Вильфанд добавил, что Москва на данный момент находится в тыловой части циклона. Там происходит мощный перенос холодного полярного воздуха. Вместе с этим плотность облаков поглощает, рассеивает и отражает солнечную энергию, поэтому она доходит в очень ослабленном виде.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что к концу недели в Москву снова придет тепло. Воздух прогреется сначала до 20, а затем до 24 градусов. Так, в воскресенье, 16 июля, температура достигнет отметки в 22–24 градуса.

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