Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Прошедшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до 11,9 градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Самой холодной июльская ночь была 2 июля 2022 года с температурой 10,3 градуса. В Коломне ночью 13 июля воздух остыл до 8,8 градуса, в Луховицах – до 9,9 градуса", – написала синоптик.

Ранее москвичей предупредили об умеренном дожде 13 июля. По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

При этом, по прогнозам синоптиков, ночью температура в Москве опустится до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 13 июля