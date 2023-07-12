Синоптик пообещал москвичам потепление до 24 градусов в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Днем 13 июля в Москве может похолодать, однако к концу недели в Москву снова придет тепло, столбики термометров сначала поднимутся до 20, а затем до 24 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика и метеоролога Александра Шувалова.

"Ветер по-прежнему будет западным и северо-западным, ночью слабый, а днем будет становиться сильнее. Циклон еще не растерял свои силы, и вызовет очередные осадки. Это будут чуть более продолжительные, но такие же тоскливые дожди, как сегодня", – сказал он.

При этом синоптик предупредил, что очень сильного похолодания в столице ждать не стоит, так как город пока что бил температурные рекорды только по жарким дням, а не наоборот.

"Ночные температуры у нас не будут на грани рекордов, они будут на грани холодной сентябрьской погоды", – отметил Шувалов.

По его словам, к концу текущей недели в Москву снова придет потепление, столбики термометров начнут постепенно подниматься и достигнут 20 градусов, в субботу, 15 июля, воздух в городе прогреется до 21–22 градусов, а в воскресенье, 16 июля, температура достигнет отметки в 22–24 градуса.

"Лично я снимаю проклятие выходных и прогнозирую улучшение погоды", – добавил метеоролог.

Но в данный момент характер погоды весьма переменчив и утверждать, что следующая неделя тоже будет теплой, не стоит, подчеркнул Шувалов. Он предположил, что начало недели может быть вполне теплым, но к концу в город снова придет похолодание.

"Чует мое сердце, закончится грядущая неделя не так радужно, как начнется. Но это не прогноз, а мнение", – заключил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова тоже прогнозировала потепление на этих выходных, 15 и 16 июля, в Москве.

По ее словам, в эту субботу возможен кратковременный дождь и повышенное атмосферное давление, днем температура будет в пределах 21–23 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 22–24 градусов, ветер сменит направление с северного на западное.



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