Жителей Москвы предупредили об умеренном дожде 13 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 13 июля, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что к концу недели в Москву снова придет тепло, столбики термометров сначала поднимутся до 20, а затем до 24 градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что до конца июля в столице не стоит ожидать аномально высоких температур.

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