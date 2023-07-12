Синоптик рассказала, дойдет ли жара из четырех федеральных округов РФ до Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномально жаркая погода из четырех федеральных округов РФ не дойдет до столицы. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее жителей четырех федеральных округов РФ предупредили о рисках различных происшествий на фоне аномальной жары. Об этом говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Отмечается, что температура выше средних значений на 3–8 градусов установилась в южных регионах Уральского федерального округа, в Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской, Астраханской областях, а также в Башкирии. Там могут возникать проблемы с отключением холодильных установок и кондиционеров. Кроме того, не исключены деформация железнодорожного полотна и происшествия с электроэнергией.

По словам Поздняковой, до конца июля в столице не стоит ожидать аномально высоких температур.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Такой аномальной жары, при которой возможно нарушение движения транспорта, в Москве не будет. Во всяком случае, до конца июля температура выше 30 градусов не прогнозируется.

Сейчас в городе наблюдается небольшое похолодание. Но уже в начале следующей недели в Москву снова вернется жаркая погода. "Мы считаем, что жара для нас – это температура около 25 градусов в дневные часы. Она уже будет в понедельник. То есть 17 июля уже погода будет подходить под категорию жаркая для города Москвы", – объяснила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о самом холодном для города дне во втором месяце лета. По его словам, речь идет о четверге, 13 июля. В этот день столбики термометров, по прогнозам синоптика, поднимутся не выше 14–16 градусов.

