13 июля станет самым холодным днем в Москве в этом месяце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 13 июля, станет самым холодным днем в июле в Москве. Столбики термометров покажут до 14–16 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Температурное дно нас ждет завтра. Самый-самый холодный день. <...> Завтра в Москве ожидается 14–16 градусов", – поделился он.

Синоптик считает, что на данный момент температурный фон в Москве соответствует началу сентября. По его словам, сейчас на 7–9 градусов холоднее климатической нормы для середины лета.

В среду, 12 июля, прогнозируется 16–18 градусов в Москве и 15–20 – в области. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

Синоптики рассказали о погоде 12 июля в столице