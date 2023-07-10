"Это было безумие": туристы рассказали, как непогода повлияла на отдых в Сочи

В Сочи до конца 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. За пару дней реки вышли из берегов, многие населенные пункты подтопило, а машины унесло потоками воды. В море – полутораметровые волны и возможны смерчи, купание запрещено. Разбираемся, как курорт справляется со стихией и как туристы пережидают разгар непогоды.



Закрытые пляжи и дома под водой

Фото: МЧС России по городу Сочи

Первые ливни в регионе прошли в ночь с 8 на 9 июля: наиболее пострадавшим от стихии тогда оказался Хостинский район Сочи. По данным ГУ МЧС России, там подтопило два многоквартирных дома, в некоторых местах разрушилось дорожное полотно, а потоком дождевой воды было унесено около 10 автомобилей. Пострадавших и погибших при этом не было, уточнили в ведомстве.

В то же время в Адлере выпало 100 миллиметров осадков, властям пришлось закрыть для проезда подтопленные участки федеральной трассы А-147 между Адлером и селом Веселое.

9 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение, которое позже продлили "до конца суток 11 июля". Также был введен запрет на купание в море.

В какой-то момент шторм разбушевался настолько, что недалеко от пляжа "Чайка" в Адлере на берег выбросило двух дельфинов. Сотрудники и посетители пляжа смогли вытолкнуть их обратно в море.

На этом стихия не успокоилась, и в ночь на 10 июля прошли еще более интенсивные ливни: из-за этого подтопило почти 200 домов и придомовых территорий, а также частично 13 улиц поселка Мирного (федеральная территория Сириус). По данным МЧС РФ, в понедельник началась эвакуация жителей, а в Хостинском, Адлерском районах Сочи и на ФТ Сириус ввели режим ЧС муниципального характера.



Алексей Копайгородский мэр Сочи Сейчас в ликвидации последствий стихии заняты около 500 человек и 80 единиц техники. Если будет необходимо – выведем дополнительные силы. Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, 10 июля стало известно о пропавшем в Адлерском районе мужчине, сейчас ведутся его поиски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Стихия также коснулась и территории Абхазии. В администрации Гагры рассказали, что повреждено до 800 домов. МЧС страны сообщило, что сотрудники ведомства спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды, а в местном министерстве туризма порекомендовали также временно закрыть все пляжи.

Помимо прочего, непогода спровоцировала многочисленные сбои в транспортной сфере. Самолеты летают до и из Сочи с задержками. Пассажирские поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург 9 июля были остановлены из-за повреждения железнодорожного участка в Абхазии, а поезд "Ласточка" из Сочи до Гагры был отменен. Керченская паромная переправа, соединяющая Краснодарский край и Крым, тоже временно прекратила работу.

"Это действительно опасно"

Фото: МЧС России по городу Сочи

Движение по Сочи затруднено как для автомобилей, так и для пешеходов, местные магазины с трудом спасаются от стихии. Об этом Москве 24 рассказала туристка из столицы Диана Белан.

"Мы отдыхаем в Адлере с 4 июля. Вот уже несколько дней идут ливневые тропические дожди, особенно ночью. Приходится закрывать окна и балконные двери, потому что напор воды очень сильный. Передвигаться сложно – есть низины, где стоит вода, местные магазинчики устанавливают защитные барьеры, чтобы не затекало внутрь", – сказала она.





Диана Белан жительница Москвы Приходится передвигаться в резиновых тапочках или сапогах, так как уровень воды выше щиколотки, где-то даже глубже. Машины ездят, но стараются избегать низины, там много воды.

По словам Дианы, несмотря на запрет местных властей и сильный шторм, все равно находятся смельчаки, которые пытаются окунуться в море.

"Это действительно опасно – сила волны настолько высока, что сбивает с ног и затягивает на глубину", – отметила она.

Менять свои планы приходится и тем, кто сейчас отдыхает в Абхазии. Москвичка Ольга Кожуро приехала в регион 30 июня. Всего четыре дня путешественникам удалось понаслаждаться погодой и чистым морем.





Ольга Кожуро жительница Москвы А потом начался кошмар: ливни, грозы. Вчерашний ливень – это было безумие, поливало как из ведра и сверкало без перерыва. Естественно, все это сказывается на отдыхе. Сегодня мы проснулись без света и воды. Пляжи закрыты, вчера был шторм и огромные волны. Ходим в теплой одежде, тут довольно прохладно.

В горы в Абхазии поехать тоже не получится – дороги размыты, маршрутки не ходят.

"Пока сидим дома. Появился свет и интернет, но не знаем, надолго ли. В магазинах нет хлеба, потому что все затопило и производство не работает. Еще у нас рядом с домом железная дорога, и если раньше "Ласточки" Сочи – Гагра ходили довольно часто, то сейчас поездов нет", – добавила Ольга.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что из четырех отелей Гагрского района Абхазии пришлось переселять туристов из-за потоплений. Еще часть путешественников, у которых завершился отдых, в ночь на 10 июля пришлось отправлять в аэропорт Сочи на грузовых машинах.

"Из каких-то мест партнеры туроператоров, транспортные компании, вывозили туристов на грузовиках, так как для легковых машин были непроходимы некоторые участки дорог. Но, во всяком случае, за ночь ни один турист в аэропорт не опоздал", – подчеркнул он.

Ранее в АТОР также сообщали, что турпоператоры не получают запросов от туристов на прерывание отдыха в Абхазии. Только несколько отелей попросили приостановить бронирование на три-четыре дня для приведения территории в порядок.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что непогода никак не повлияет на курортный сезон, сообщает News.ru.

"Ливни и штормы, к сожалению, – непредсказуемые обстоятельства. Они происходят каждый год. Службы, занимающиеся контролем и ликвидацией последствий, – для них это не нонсенс, они умеют с этим справляться. Надеюсь, что погода нормализуется и люди продолжат отдыхать в привычных, комфортных условиях. Как правило, штормы на море летом не затяжные, как и ливни", – сказал руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский.

Эксперт добавил, что в непогоду туристы могут познакомиться с местной кухней и посетить местные достопримечательности.