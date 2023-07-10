Синоптик рассказала, что дождливая погода в Сочи сохранится до 12 июля

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда – Кубань"

Дождливая погода сохранится в Сочи до среды, 12 июля, однако пик неблагоприятных погодных условий в городе пройден и в скором времени интенсивность осадков уменьшится, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Об этом сообщает RT.

По словам синоптика, в ночь на понедельник, 10 июля, в Адлере выпало 67 миллиметров осадков. Пиковая активность погоды была пройдена.

Однако днем снова стоит ожидать дождей, за этот день выпадет порядка 30–40 миллиметров осадков, а 100 миллиметров являются нормой, отметила Котилевская.

"Получается, что за сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. Дожди сохранятся в регионе до 12 июля, до середины недели", – сказала она.

Синоптик добавила, что во второй половине недели туристов и жителей города ожидает облачная погода без осадков.

"Сегодня в Сочи 22–23 градуса, до среды, 12 июля, температура будет такой, потом – до 24–25 градусов", – резюмировала она.

Ранее в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 жителям.

Помимо этого, до 11 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды в регионе временно была приостановлена работа городских пляжей.



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