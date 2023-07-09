Мощный ливень подтопил Гагру

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сильные ливни, которые обрушились 9 июня на Гагрский район, стали причиной наводнения в курортном городе Абхазии. Почти весь район остался без света, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго.

В Гагрском районе оказались подтоплены объекты общепита, магазины, первые этажи жилых зданий, автодороги. Из-за затопления распределительных подстанций была прекращена подача электричества в ряде населенных пунктов Гагрского района и города Пицунды.

МЧС Абхазии порекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от поездок по району из-за сложных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7 июля