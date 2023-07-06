Москвичей предупредили о грозе и граде до вечера 7 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 21:00 6 июля до 21:00 7 июля. Однако усиление ветра ожидается с 20:00. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ночь на пятницу, 7 июля, в Москве прогнозируется "остров тепла". Речь идет о явлении, при котором стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло.

По словам эксперта, "остров тепла" является очень опасным в мегаполисе. Ближайшей ночью увеличится облачность, воздух прогреется до 22 градусов в центре Москвы.

До этого стало известно, что 6 июля стало самым жарким днем этого лета в столице. Метеостанция на ВДНХ в 14:00 зафиксировала температуру 27,7 градуса.

Москвичам рассказали о погоде 7 июля в столице