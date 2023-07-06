Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней 7 июля. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Существует вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты взяли под особый контроль объекты жизнеобеспечения и ТЭК. Также организовано информирование жителей об ухудшении погоды при помощи каналов СМИ и городских информационных табло. Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилят патрулирование зон отдыха и парков.

Петр Бирюков добавил, что сотрудники комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения. Помимо этого, были организованы работы по очистке водоприемных решеток, ливнестоков и колодцев, а также элементов дренажной системы.

По его словам, в местах возможного скопления воды будут находиться бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой.

В столице принимаются необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта, торговли и строящихся зданий, подчеркнул Бирюков. В частности, 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Москвичей просят быть внимательнее на улице при ухудшении погоды, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 7 июля в столице ожидается "остров тепла" – явление, при котором стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло.

В МЧС предупредили москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля