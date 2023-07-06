Москвичей предупредили об опасном "острове тепла" в ночь на 7 июля

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на пятницу, 7 июля, в столице ожидается "остров тепла" – явление, при котором стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что "остров тепла" является очень опасным в мегаполисе.

"Такое явление в метеорологии называется термином "остров тепла", когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло. И из-за такой высокой температуры ночью, при отсутствии кондиционера, человеческий организм не успевает отдохнуть от той жары, что была днем", – приводит его слова Агентство "Москва".

По словам синоптика, ближайшей ночью увеличится облачность, температура воздуха составит до 22 градусов в центре Москвы.

Он уточнил, что в ночь на пятницу в столице ожидаются ливни, гроза и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 6 июля стало самым жарким днем этого лета в Москве.

Отмечалось, что базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 зафиксировала температуру 27,7 градуса. Предыдущий максимум температуры составлял 27,4 градуса, он был зафиксирован 16 июня.

До этого стало известно, что 30-градусная жара сменится грозами. Позднее о них предупредило МЧС.



Москвичам рассказали о погоде 7 июля в столице