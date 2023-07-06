Тридцатиградусная жара в Москве сменится грозами 6 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Четверг, 6 июля, может стать самым жарким днем с начала года, однако во второй половине дня 30-градусная жара сменится грозами.

Как написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в четверг столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером приближающийся холодный атмосферный фронт отметится ливнями и грозами. По его словам, на Подмосковье ливни обрушатся к 18–19 часам, а в столицу доберутся к 21–22 часам.

Воздух в столице прогреется до 28… 30 градусов, а по области – до 26… 31 градуса. Как отметил синоптик, с такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года – пока в лидерах 16 июня, тогда максимум составил 27,4 градуса.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

В пятницу, 7 июля, ожидаются кратковременный дождь и гроза, а температура прогреется до 26… 28 градусов.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По словам синоптиков, такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что в четверг и пятницу, 6 и 7 июля, в Москве местами возможно развитие кучевой облачности и небольшой кратковременный дождь.

Гидрометцентр России спрогнозировал переменную облачность в Москве 6 июля. Преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов. Также в ночь на пятницу в отдельных районах Москвы прогнозируется гроза с градом.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары 6 июля