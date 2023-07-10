Новости регионов: сильный дождь привел к задержке рейсов из аэропорта Сочи

Ночь на 10 июля сотни туристов провели в аэропорту Сочи. Рейсы задерживали из-за непогоды. Людям приходилось спать на полу. В настоящее время по-прежнему задерживается девять рейсов на вылет и 14 – на прилет. В городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

В Адлере сильный дождь парализовал движение. Из-за подтопления перекрыт участок федеральной трассы Джубга – Сочи между Адлером и Веселым в обоих направлениях. Также закрыта трасса Адлер – Альпика.

Около трех тысяч организованных туристов из России могут находиться в Гагрском районе Абхазии, который сильно пострадал от стихии. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Между тем сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, которые попали в зону непогоды.



В Анапе продлили запрет на купание из-за шторма и донного течения. Об этом сообщили в мэрии. Накануне в море погиб турист.

Сильные дожди идут и в Крыму, там действует штормовое предупреждение. В разных районах полуострова люди остались без света.

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