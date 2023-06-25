Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:42

Транспорт

Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне

Фото: 123RF/chaoss

Россияне стали чаще приобретать автомобили с пробегом японских и немецких марок в этом году. Однако самыми популярными брендами стали Kia, Toyota и Hyunda, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "СберАвто".

"В январе–мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%)", – уточняется в сообщении.

Российские авто стоят на четвертом месте. По словам аналитиков, в этом году с 8% до 5% уменьшилась также доля французских машин.

Кроме того, интерес был отмечен к автомобилям с пробегом марок BMW и Mercedes-Benz. Машины BMW оказались на седьмом месте, а Mercedes-Benz занял восьмое место.

Ранее стало известно, что уже более 200 автомобилей "Москвич 3" начали работать в сервисе "Яндекс Такси" на дорогах столицы. Всего же дилерам было передано 560 машин данной модели.

Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"

Читайте также

транспортавто
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика