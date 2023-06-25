Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне

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Россияне стали чаще приобретать автомобили с пробегом японских и немецких марок в этом году. Однако самыми популярными брендами стали Kia, Toyota и Hyunda, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "СберАвто".

"В январе–мае 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022 года, наибольшим спросом пользовались автомобили с пробегом японских марок (23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году). Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23%)", – уточняется в сообщении.

Российские авто стоят на четвертом месте. По словам аналитиков, в этом году с 8% до 5% уменьшилась также доля французских машин.

Кроме того, интерес был отмечен к автомобилям с пробегом марок BMW и Mercedes-Benz. Машины BMW оказались на седьмом месте, а Mercedes-Benz занял восьмое место.

Ранее стало известно, что уже более 200 автомобилей "Москвич 3" начали работать в сервисе "Яндекс Такси" на дорогах столицы. Всего же дилерам было передано 560 машин данной модели.



Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"