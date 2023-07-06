Новые автобусные маршруты до рынка "Садовод" запустят в Москве с 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 8 июля горожанам станут доступны новые маршруты общественного транспорта до рынка "Садовод". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Часть маршрутов пройдет от станций метро. Так, от метро "Кузьминки" до рынка можно будет доехать на автобусе с711, от "Котельников" – на автобусе 739к, а от станции "Люблино" – на автобусе с744.

Два маршрута пройдут через подмосковные Люберцы и Котельники. Так, маршрут 739 будет начинаться от метро "Некрасовка", далее идти через пригородную станцию Люберцы, а также станции метрополитена "Жулебино" и "Котельники". Маршрут 739а между тем соединит "Садовод" с микрорайоном Силикат.

Отмечается, что автобусы перечисленных маршрутов будут останавливаться только на ключевых остановках.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 июля, движения трамваев не будет на участке между станциями метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Это связано с проведением Парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре. Ограничение будет действовать с 08:00 и до конца мероприятия.

