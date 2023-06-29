Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новые способы оплаты уменьшили число продаж бумажных билетов с 375 миллионов в 2013 году до 41 миллиона в 2022 году.

Как он заметил, эта тенденция сохраняется. В частности, с начала текущего года пассажиры купили на три миллиона меньше разовых билетов "Единый", чем за январь – май 2022 года. При этом число поездок в метро выросло.

"По задаче Сергея Собянина мы развиваем альтернативные способы оплаты проезда. Это позволяет ежегодно сохранять тысячи деревьев, а пассажирам экономить время и деньги. Оплатить поездку банковской картой сегодня можно на любом турникете метро. Это быстрее и дешевле, чем покупать бумажный билет. Лично я рекомендую всем попробовать биометрию – самый современный и удобный способ оплаты проезда", – заявил Ликсутов.

В феврале заммэра рассказал, что в столичном метрополитене начали тестировать функцию доступа к удаленному пополнению средств на карте "Тройка". На данный момент проект тестируется в лабораторных условиях. После этого услугой на турникетах ограниченно смогут воспользоваться первые пассажиры.

Ликсутов подчеркнул, что развитие билетной системы на московском транспорте стало возможным благодаря отечественному оборудованию и программному обеспечению. В случае активации удаленного пополнения транспортной карты проездной автоматически начнет действовать при оплате поездки.

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