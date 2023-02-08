Пользователи "Тройки" смогут оформить подработку через приложение "Город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Держатели карты "Тройка", зарегистрированные в мобильном приложении "Город" (официальной программе лояльности Московского метрополитена), теперь могут найти дополнительную подработку. Это стало возможным благодаря новому сервису в "Городе" – платформе для самозанятых.

Уточняется, что сервис решает задачи как заказчиков, так и исполнителей. Для первых платформа предлагает готовое решение, которое позволяет осуществлять массовый найм в пару кликов и обеспечивает оптимизацию расходов и ресурсов. А исполнителям сервис позволяет найти официальный дополнительный заработок рядом с домом с удобным графиком и выплатами сразу после выполнения заказа.

"Мы рады интегрировать в экосистему "Города" действительно полезный и востребованный продукт, который решает задачи и бизнеса, и обычных людей, в том числе наших пользователей. С его помощью мы также сможем реализовать социальную миссию бизнеса, так как список вакансий в перспективе будет пополняться предложениями для людей с ограниченными возможностями и вакансиями с удаленной работой", – отметил руководитель приложения Никита Нечаев.

За оформление подработки мобильное приложение "Город" начислит до 5 000 бонусов (1 бонус = 1 рубль) на счет пользователя или удвоит оплату первой подработки. Бонусами можно оплатить мобильную связь, поездки на городском транспорте, а также потратить их на предложения от партнеров.

Ранее россияне рассказали, насколько тяжело им далось возвращение в рабочий режим после новогодних выходных. Большинство легко приступило к трудовым будням, при этом 25% респондентов испытали трудности. Об этом говорилось в результатах онлайн-опроса, проведенного среди более чем пяти тысяч держателей карты "Тройка".

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