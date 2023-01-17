Большинство россиян легко вернулись в рабочий режим после Нового года – опрос

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Россияне рассказали, насколько тяжело им далось возвращение в рабочий режим после новогодних выходных. Большинство легко приступили к трудовым будням, при этом 25% респондентов испытали трудности. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса, проведенного среди более чем пяти тысяч держателей карты "Тройка" в приложении "Город".

Более половины опрошенных (55%) заранее налаживали режим сна, 27% респондентов помогла физическая активность, а 18% стараются заботиться об организме, пить больше воды и следят за качеством питания.

В целом около 50% россиян не испытывают никаких трудностей при возвращении в рабочий режим. Лишь 29% участников пожаловались на недосып, 14% отметили снижение продуктивности, а 8% столкнулись с рассеянностью внимания.

По данным опроса, 54% россиян жалеют о завершении новогодних каникул. Около 60% отдохнули полноценно, 27% не успели восстановить силы, а 14% затруднились ответить.

Большинство респондентов (80%) провели выходные в кругу семьи, 12% – с друзьями, 8% – в одиночестве.

Основная часть участников (53%) смотрели фильмы и старались больше спать, 27% встречались с друзьями, коллегами и родственниками, 12% занимались активными видами отдыха – катались на лыжах, ходили на прогулки и на каток, а 8% респондентов успели съездить в путешествие.

Мобильное приложение "Город" – официальная программа лояльности на базе транспортной карты "Тройка", в которой зарегистрированы уже более двух миллионов человек. Приложение создано с целью объединить городские и коммерческие сервисы в едином цифровом пространстве для повышения качества жизни горожан. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров, обменивать их на скидки и использовать при пополнении карты "Тройка".

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