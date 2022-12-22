Стало известно, на что пользователи "Тройки" потратили миллионы бонусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2 миллионов человек, зарегистрированных в приложении "Город" (официальная программа лояльности Московского метрополитена), в сумме накопили почти 1,5 миллиарда бонусов.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, в уходящем году владельцы "Тройки" чаще всего пользовались услугами маркетплейсов, доставкой продуктов и арендой каршеринга.

При этом около 800 миллионов бонусов горожане потратили для оплаты проезда в метро.



Получить бонусы (1 бонус = 1 рубль) в приложении можно за покупку товаров популярных брендов в любых продовольственных магазинах, пополнение баланса карты "Тройка" от 250 рублей, приобретение товаров и услуг у партнеров "Города". По данным аналитиков, наиболее активные пользователи могут накопить в среднем от трех до пяти тысяч бонусов за два месяца, а значит, ежемесячная экономия для одного владельца карты "Тройка" может составить порядка 2,5 тысячи рублей. Накопленными бонусами можно оплатить мобильную связь, поездки на городском транспорте, а также потратить их на предложения от партнеров.

Второй по популярности стала категория "Пополнение баланса мобильного телефона". В топ-5 категорий для списания бонусов также вошли "Продукты и доставка", "Красота и здоровье" и "Развлечения".

Интересно, что женщины чаще всего списывали бонусы в категориях "Красота и здоровье" и "Пополнение баланса мобильного телефона", а мужчины – в категории "Развлечения".

В "Городе" также есть виртуальные монеты-жетоны, которые можно получить за прохождение опросов или квестов внутри приложения и обменять на скидочные купоны. Жетоны также можно потратить на повышение уровня в приложении. При получении седьмого, последнего уровня пользователям открывается доступ к кешбэку до 57% у партнеров "Города".

В целом за все время участники программы лояльности накопили 1,8 миллиарда жетонов. Самыми популярными категориями для их списания стали "Гипермаркеты", "Одежда, обувь и аксессуары" и "Дом, дача и ремонт". Также жетонами пользователи оплачивали поездки на каршеринге, доставку продуктов или пиццы, обменивали их на скидки в ресторанах и многое другое.

Ранее стало известно, что держатели карт "Мир" смогут получить кешбэк при оплате топлива и товаров в сети АЗС "Газпром нефть" в Московском регионе. При покупке на сумму от 1,2 тысячи рублей автовладельцы смогут вернуть 100 рублей, сообщили в пресс-службе.

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