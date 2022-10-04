Москвичи рассказали, как относятся к своим школьным учителям

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Школьные учителя вызывают приятные воспоминания почти у 60% москвичей. А у 43% был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения. Такие данные приводит мобильное приложение "Город", которое провело опрос среди более чем шести тысяч держателей карты "Тройка".
Кроме того, респонденты предположили, что самое сложное в работе учителя. 47% считают, что основная сложность – заинтересовать подопечных предметом, 27% самым тяжелым считают поиск индивидуального подхода к ученикам, 11% назвали уровень ответственности, 8% – рутину с проверкой домашних заданий, а 7% назвали самым трудным поддерживать дисциплину среди учеников.
По данным опроса, приятные воспоминания школьные преподаватели оставили у 62% москвичей, у 14% – скорее отрицательные, 24% затруднились ответить.
Жители столицы также рассказали, с чем у них ассоциируется профессия учителя. У большинства участников опроса (58%) – с наставничеством, у 18% – с дисциплиной и контрольными работами, у 16% респондентов понятие "учитель" вызывает доверие и уважение, но для 8% эта профессия ассоциируется со стрессом и рутиной.
В свою очередь, ностальгируют по школьным временам около 48% участников опроса, 40% респондентов не скучают по школе совсем, 12% затруднились ответить.
Интересно, что 35% москвичей чаще всего вспоминают учителей по русскому языку и литературе, 29% – учителя по математике, 19% чаще других вспоминают преподавателей по истории и обществознанию, 11% – учителя физкультуры и 6% – по географии и биологии.
В пресс-службе добавили, что теплые отношения со школьными преподавателями поддерживают 16% москвичей, 20% общаются изредка.
Мобильное приложение "Город" – официальная программа лояльности на базе транспортной карты "Тройка", в которой зарегистрировано уже более двух миллионов человек. Приложение создано с целью объединить городские и коммерческие сервисы в едином цифровом пространстве для повышения качества жизни горожан. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров, обменивать их на скидки и использовать при пополнении карты "Тройка".
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