Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 1,4 миллиона пассажиров было перевезено в 2022 году благодаря работе столичного наземного транспорта в ночное время суток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В 2022 году ими (ночными маршрутами. – Прим. ред.) воспользовались на 5% больше жителей, чем годом раньше, – перевезено около 1,4 миллиона пассажиров", – сообщил мэр.

В настоящее время в городе работают 16 ночных маршрутов. В ночное время суток общественный транспорт проходит мимо станций Московского метрополитена, вокзалов, аэропортов и других объектов.

14 маршрутов позволяют москвичам и гостям столицы добраться из удаленных районов в центр, еще 2 – курсируют по внутренней и внешней сторонам Садового кольца.

Мэр обратил внимание, что стоимость проезда в наземном общественном транспорте ночью аналогична цене в дневное время суток.

Ранее Собянин сообщил, что отмена турникетов в столичном наземном транспорте позволила экономить москвичам до 25 минут. Преимущество сменивших турникеты валидаторов заключается, в том числе в наличии разных способов оплаты проезда. Пассажиры могут оплатить проезд не только "Тройкой", но и банковской картой.



Собянин рассказал о росте востребованности и удобстве ночных маршрутов для пассажиров

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