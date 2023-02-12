Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в стране

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние три года количество смертельных дорожных происшествий на МКАД сократилось вдвое благодаря мерам по повышению безопасности движения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Весь комплекс применяемых мер позволяет Москве оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране", – написал он в своем телеграм-канале.

Говоря о том, что позволило повысить безопасность на МКАД, мэр выделил разработку и внедрение новой модели прогноза и предотвращения ДТП, ограничение проезда грузовиков, корректировку схем движения на сложных участках.

Кроме того, по словам градоначальника, на кольцевой автодороге установлены 267 комплексов фотовидеофиксации, 770 камер видеоаналитики, а также интерактивные табло с предупреждениями об авариях и ДТП.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве число автомобильных краж сократилось на 93%. Так, в 2022 году зафиксировали чуть меньше тысячи угонов, а в 2012 году этот показатель доходил до 13 тысяч.



Камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93% – Собянин

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