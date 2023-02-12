Собянин: камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

После запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве сократилось число автомобильных краж на 93%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тысяч – в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы", – написал столичный мэр.

По словам Собянина, в Москве установлено порядка 4 тысяч камер фотовидеофиксации. Устройства помогают контролировать соблюдение ПДД. Также правоохранители с помощью камер отслеживают маршрут угнанной машины и оперативно принимают меры.

Мэр отметил, что комплексы фотовидеофиксации через нейросеть автоматически сверяют автомобили и их номера на соответствие c учетными данными.

В конце января Собянин заявил, что количество ДТП с пострадавшими в столице в прошлом году сократилось на 34% в сравнении с показателями 2010 года. Мэр отметил, что для повышения необходимого уровня безопасности в Москве работают над созданием и внедрением новой модели прогноза и предотвращения аварий.

Программа предполагает установку современных камер фотовидеофиксации, дополнительных светофоров, снижение трафика и скорости машин, а также другие модели.

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