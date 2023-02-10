Пассажиры московского транспорта могут отправить чат-боту Александре голосовой вопрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пассажиры московского транспорта теперь могут отправить чат-боту Александре голосовой вопрос. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов обратил внимание на то, что власти города стараются расширить возможности цифровых сервисов. Поэтому Александру наделили своим цифровым голосом.

"Мы стремимся, чтобы бот отвечал на вопросы про все виды городского транспорта. Уже сейчас в базе знаний Александры порядка трех тысяч ответов на 55 тысяч вопросов о городском транспорте", – отметил он.

Граждане получат ответ на волнующий их вопрос голосовым сообщением. Кроме того, чат-бот продублирует его текстом.

Обратиться за помощью к Александре можно через Telegram, WhatsApp или "ВКонтакте". Чат-бот поможет, если вопрос касается:

городского транспорта;

пригородных электричек;

аэроэкспрессов;

автовокзалов;

велосипедов;

самокатов;

эвакуации автомобилей;

парковок;

организации дорожного движения.

Если тестирование пройдет успешно, опция станет доступна в приложениях и на сайтах транспортного комплекса Москвы.

Ранее чат-бот Александра стала сообщать о времени прибытия автобусов.

До этого московский чат-бот начала отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах.

Столица по поручению Сергея Собянина продолжает развивать онлайн-площадки для жителей города и тестировать новые возможности виртуального помощника.



Транспортный чат-бот Александра начала подсказывать время прибытия автобусов

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