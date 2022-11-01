Чат-бот московского транспорта начал подсказывать время прибытия автобусов

Фото: depositphotos/tatsianama

Столичный чат-бот Александра теперь может сообщать о времени прибытия автобусов, пока что функция работает в тестовом режиме. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Теперь вы можете узнать, когда автобус нужного маршрута приедет на остановку, либо расписание его движения. Виртуальный помощник сам найдет вас и подскажет время прибытия автобуса", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что столица по поручению Сергея Собянина продолжает развивать онлайн-площадки для жителей города и тестировать новые возможности виртуального помощника.

По его словам, после успешной проверки функции сервиса она станет доступной для всех пользователей.

Ранее сообщалось, что московский чат-бот начнет отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах. Ликсутов заявил, что на данный момент Александра умеет выдавать почти три тысячи ответов на 50 тысяч вариаций вопросов о метро, МЦК и МЦД, наземном общественном транспорте.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!