Минцифры РФ запустило чат-бота по вопросам частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России запустило чат-бот "Помощник Объясняем.рф". Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в чат-бот был добавлен раздел о частичной мобилизации. Пользователи смогут получить информацию о списке категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, правилах вручения и получения повестки и других аспектах процесса.

Вопросы, заданные через бота, напрямую отправляются в Минобороны России. Ответы предоставляются в оперативном режиме.

Чат-бот также оснащен возможностью предоставления справочной информации. Он работает в Telegram, Viber и соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, москвичи могут обратиться за помощью в центр поддержки семей мобилизованных. Заммэра Москвы во просам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что в центре рассматривают вопросы по устройству детей в ясли, школы рядом с домом, а также оказывают помощь в решении юридических и карьерных вопросов.

21 сентября президент РФ объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



В центр поддержки семей мобилизованных уже обратились 62 человека – Ракова

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