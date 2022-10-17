Чат-бот московского транспорта начнет отвечать на вопросы об электричках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чат-бот Александра, консультирующая пользователей по работе столичного транспорта, начнет отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Наш чат-бот Александра скоро сможет отвечать на вопросы об аэроэкспрессах и электричках. Этому ее научат пользователи онлайн-проекта "Город заданий", – говорится в сообщении.

Как напомнил глава Дептранса Максим Ликсутов, сейчас Александра умеет выдавать почти три тысячи ответов на 50 тысяч вариаций вопросов о метро, МЦК и МЦД, наземном общественном транспорте. Кроме того, с ее помощью можно запросить сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров или узнать расписание.

В обучении чат-бота ответам на вопросы об электричках и аэроэкспрессах может принять участие любой желающий. Для этого потребуется зарегистрироваться на портале "Город заданий".

Ранее сообщалось, что пользователям мобильного приложения ЦППК стал доступен виртуальный консультант. Он отвечает на вопросы о покупке и активации билетов, действии льгот, особенностях возврата, а также регистрирует обращения о работе валидаторов, турникетов и подвижного состава.



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