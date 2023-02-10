11:27Мэр Москвы
Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин присвоил семи строящимся станциям Московского метрополитена названия, выбранные горожанами в рамках голосования на портале "Активный гражданин". Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
Так, две станции Троицкой линии получили названия "Троицк" и "Корниловская", две станции Бирюлевской линии – "Остров Мечты" и "Бирюлево", две станции Солнцевской линии – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Кроме того, строящаяся станция Рублево-Архангельской линии получила название "Бульвар Генерала Карбышева".
"Спасибо жителям за участие в жизни города!" – написал Собянин.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". При этом он добавил, что в общей сложности до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.
Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"
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