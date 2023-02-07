Проходка тоннелей между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" завершена более чем на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проходка тоннелей между строящимися станциями "ЗИЛ" и "Крымская" будущей Троицкой линии метро Москвы выполнена более чем на 30%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннелепроходческие комплексы "Александра" и "София" прошли около 600 метров каждый. При этом протяженность участка составляет примерно 1,8 километра. Бочкарев уточнил, что "Александра" и "София" прошли под строящимся участком набережной Марка Шагала и ведут работу под руслом Москвы-реки.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на станции "Крымская" продолжаются работы по планировке территории строительной площадки и устройству буросекущих свай.

Он уточнил, что продолжается строительство перегона между станциями "Крымская" и "Академическая" протяженностью около 2,2 километра. Там работают ТМПК "Наталия" и "Светлана".

"Все остальные станции строящейся ветки от "Академической" до находящейся в Коммунарке "Бачуринской" уже соединены тоннелями, в них выполняется устройство жесткого основания и верхнего строения пути", – указал Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". При этом он добавил, что в общей сложности до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

Мэр напомнил, что речь шла о современных и технологичных составах российского производства. Более 90% комплектующих для них – отечественные.



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