Бочкарев рассказал об отделке стен на станции "Внуково" Солнцевской линии столичного метро

Фото: stroi.mos.ru

Архитектурно-отделочные работы продолжаются на платформе станции "Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При отделке путевых стен станции "Внуково" используются гранитные плиты серого цвета. При этом в их рядах специально выпилены промежутки под вставки из алюминиевых панелей многоугольной формы", – сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что алюминиевые панели будут выглядеть как шлифованная нержавеющая сталь. Кроме того, панели стального и темно-синего цветов будут украшать потолок.

Бочкарев уточнил, что специалисты смонтировали каркас для установки потолочных панелей. Сначала под потолком проложат инженерные системы, а затем установят светильники.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что облик новой станции "Внуково" посвящен гражданской авиации, в частности работе конструкторского бюро А. Н. Туполева, чье имя носит аэропорт Внуково.

Кравцов отметил, что платформу украсит художественная композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей". Композиция будет выполнена в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

"Композиция будет видна не только с платформы, но и при входе на станцию", – рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект".

Глава инжинирингового холдинга добавил, что специалисты продолжают проводить монолитные работы на примыкающей к входному вестибюлю зоне. После этих работ будет обустроено соединение к переходу в аэропорт Внуково.

Ранее Бочкарев рассказал, что площадку для отдыха создадут на крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро.

Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли. Попасть туда можно будет, обойдя наземный вестибюль станции.



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