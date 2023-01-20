Площадку для отдыха оборудуют на крыше станции метро "Пыхтино"

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Площадку для отдых создадут на крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли. Попасть туда можно будет, обойдя наземный вестибюль станции.

Территорию замостят гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что проект предусматривает создание удобных лестничных спусков и тропинок, ведущих от площадки на крыше станции к создаваемой прогулочной зоне.

На одной из путевых стен появится витражное окно, благодаря которому будет открываться вид на окружающий станцию пейзаж. Бочкарев отметил, что общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, которое входит в состав станционного комплекса "Пыхтино".

В 2023 году столичные власти планируют завершить строительство 14 новых станций метрополитена. В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии.

В настоящее время специалисты продолжают строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии, на котором расположатся станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", а также участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково". В работах в январские каникулы задействованы 12 тысяч человек.

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