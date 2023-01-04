Свыше трех тысяч светильников установили на станции "Текстильщики" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Текстильщики" восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в пассажирской зоне установлено 3 236 светильников, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на платформенном участке закарнизные светильники установлены на панелях подвесного потолка.

"Их свет направлен вверх и, отражаясь от второго уровня потолка, падает через проемы на платформу", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что ассоциируется с названием станции.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что при освещении платформы и вестибюлей широко применен отраженный свет. По его словам, такой свет мягче и будет комфортнее для пассажиров.

Ранее Бочкарев рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по укладке гранитной плитки возле станции "Рижская" БКЛ метро.

По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета. Также были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!