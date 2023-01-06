Дизайн станции "Печатники" БКЛ метро посвящен теме создания ТПУ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Оформление интерьеров станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро посвятили теме создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на базе станции "Печатники" будут интегрированы маршруты двух линий метро, пригородного железнодорожного – второго маршрута МЦД и наземного городского транспорта. В связи с этим архитектурные решения отвечают принципам организации функционального пространства.

"Например, отделка пассажирской зоны выполняется четко по геометрии основных конструкций станции, что позволяет обеспечить максимально возможное свободное пространство для комфортного перемещения пассажиров", – сказал Бочкарев.

Общий пассажиропоток транспортного хаба составит около 70 тысяч человек в сутки. Дизайн новой станции отличает лаконичность и сдержанность. В художественном оформлении станции сочетаются черный и белый оттенки – гранит светлых и темных тонов. Стены и потолок отделали монохромными алюминиевыми панелями.

Колонны у эскалаторов и лестничных спусков выполнили в виде композиции из двух букв "П". Это отсылка к заглавной букве названия станции. Кроме того, одна из букв перевернута, тем самым напоминая, что станционный комплекс состоит из двух частей – наземной и подземной.

Отмечается, что в отделке станции применены долговечные и высококачественные материалы российского производства.

Ранее стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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