В Москве построят 14 новых станций метро в 2023 году

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В 2023 году столичные власти планируют завершить строительство 14 новых станций метрополитена, заявил заммэра Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В этом году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро. В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии. В этом году мы обязательно их откроем для пассажиров", – сказал он.

По словам Бочкарева, в настоящее время специалисты продолжают строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии, на котором расположатся станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", а также участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково". В работах в январские каникулы задействованы 12 тысяч человек.

"Эти участки также планируем достроить и пустить с пассажирами", – заявил Бочкарев.

Также, по его словам, подрядчики продолжают строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также и шести электродепо.

Ранее стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

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