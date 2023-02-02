Работы по благоустройству возле станции Внуково МЦД-4 завершены на 85%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благоустройство территории, прилегающей к станции Внуково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), завершено на 85%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству территории возле станции Внуково будущего МЦД-4", – сообщил заммэра.

Бирюков пояснил, что в рамках проекта благоустройства для жителей близлежащих районов создадут комфортные пешеходные маршруты и пересадки с одного вида транспорта на другой.

Воздушные провода уберут в кабельную канализацию. В ходе благоустройства специалисты дополнительно проложили 200 метров водосточной сети.

Пассажиры смогут ожидать прибытия транспорта в современных остановочных павильонах. На территории также установят 60 опор освещения.



Финальным этапом работ в рамках благоустройства станет озеленение территории. Возле станции Внуково высадят свыше 700 деревьев и кустарников, разобьют газон.

Благоустройство участка планируют завершить в марте 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что движение по МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году. Маршруты планируют открыть в период с августа по сентябрь текущего года. Протяженность МЦД-3 и МЦД-4 составит 85 и 86 километров соответственно.



Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

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