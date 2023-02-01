Собянин: в Москве за год проложили около 15 километров тоннелей метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2022 году в рамках развития Московского метрополитена специалисты выполнили значительный объем работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

За год метростроители проложили около 15 километров тоннелей. Большую часть тоннелей прошли с помощью механизированных комплексов, еще около 500 метров проложили горным способом. Помимо этого, на новом участке Солнцевской линии был полностью пройден тоннель до аэропорта Внуково, где в дальнейшем появится станция.

Кроме того, все тоннели были проложены на участке Люблинско-Дмитровской линии, а также между "Новаторской" и "Бачуринской" строящейся Троицкой линии метро.

В рамках развития столичного метрополитена в 2022 году было смонтировано 180 тысяч единиц оборудования, уложено более 7 тысяч километров кабеля, 70 километров воздуховодов и 330 километров трубопровода.

"Всего с 2011 года мы построили в Москве более 148 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо", – написал Собянин.

Мэр добавил, что в 2023 году столичный метрополитен будут развивать и дальше. Специалисты продолжат строительство электродепо "Нижегородское", "Аминьевское", "Южное" и "Саларьево". В депо "Выхино" и "Владыкино" в настоящее время ведутся работы по строительству новых зданий и сооружений.

В конце 2022 года мэр Москвы, помимо прочего, провел технический пуск участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

Работы по строительству восточного участка БКЛ были начаты в 2018 году. Во время технического пуска было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров с целью проверки работы инфраструктуры.



Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

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