Бочкарев оценил ход строительства станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии

Фото: stroi.mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные конструкции будущей станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии построены на 62%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На станции "Физтех" уложено более 32 тысяч кубометров бетона, ведутся работы по бетонированию основных конструкций, гидроизоляции и выносу сетей из зоны строительства", – уточнил представитель мэрии.

На объекте завершена разработка грунта котлована станционного комплекса. Размещены ограждающие конструкции. Кроме того, на станции "Физтех" продолжается возведение свода платформенной части из монолитного железобетона с применением передвижной металлической опалубки.

Также сообщается, что строители обустраивают перегонные тоннели с кабельными кронштейнами и возводят притоннельные сооружения. Ведется сварка ходовых рельсов и укладывание верхнего строения пути.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станции "Физтех" появятся два вестибюля. Северный будет выходить на Дмитровское шоссе, сейчас там ведется бетонирование плиты основания. В южном, в сторону бульвара Академика Ландау, обустраивают стены.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщили, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро готов на 60%. Помимо станции "Физтех" здесь готовят платформы "Яхромская" и "Лианозово".

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