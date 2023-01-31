Строительство нового участка салатовой линии метро Москвы завершено на 60%

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Новый участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро готов на 60%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В состав этого участка входят три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

"На платформе станции "Яхромская" начинаются архитектурно-отделочные работы – идет подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и облицовке пола. Основными цветами станции станут красный и белый. В двух вестибюлях продолжаются монолитные работы, началось сооружение первого подземного пешеходного перехода к ним", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция "Лианозово" будет находиться у пересечения Дмитровского шоссе и путей Савеловского направления Московской железной дороги. Бочкарев добавил, что основные конструкции были выполнены в полном объеме. В данный момент проводится монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также начались отделочные работы. Станция будет выполнена в темно-сером и бежевом цветах.

Третья станция участка – "Физтех" – будет расположена около бульвара Академика Ландау. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в настоящий момент там подходят к концу земляные работы, специалисты выполняют гидроизоляцию и устраивают основные конструкции. Кроме того, на месте занимаются железобетонными конструкциями оборотных тупиков и камерами съездов за станцией.

Так как "Физтех" является конечной станцией, тупики здесь будут использоваться для оборота и отстоя подвижного состава.

Новый участок салатовой линии позволит улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровского, Лианозово, Восточного Дегунино и Бескудниковского, а также поселка Северного, жители которого смогут экономить в дороге до 20 минут.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство автомобильного моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершено на 80%. В данный момент на месте строительства специалисты поэтапно опускают пролетное строение моста в проектное положение на постоянные опорные части.

Между тем подпорные стены и семь из девяти опор уже готовы. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, строительная часть завершится к началу лета.

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