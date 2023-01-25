Андрей Бочкарев: флагманский центр Боткинской больницы готов на 80%

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Строительство флагманского центра городской клинической больницы имени Боткина завершено на 80%, специалисты приступили к установке оборудования, заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Он пояснил, что общая площадь нового корпуса составляет порядка 16 тысяч квадратных метров. В него войдут диагностическое отделение, реанимация на 12 коек, экстренный операционный блок, малая операционная и блок лучевой диагностики. На крыше здания оборудуют вертолетную площадку.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что сортировка и распределение пациентов будет осуществляться по принципу триажа.

"Больных разделят на три категории: красную, то есть нельзя ждать ни минуты, желтую, те кому требуется срочная помощь, и зеленую – угрозы для жизни нет", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что рабочие приступили к строительству надземных переходов между 10-м, 16-м и 21-м корпусами городской клинической больницы имени Боткина. При проектировании переходов были учтены пожелания медперсонала, а также особенности организации медпомощи в учреждении.

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