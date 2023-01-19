Фото: портал мэра и правительства Москвы

Флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева заработал в Москве, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За первые дни работы оказана помощь более чем 150 пациентам.

"Флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева стал первым медучреждением Москвы, которое работает по новому стандарту экстренной помощи. Тут есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты", – сказала Ракова.

По словам заммэра, в новом флагманском центре благодаря современным методам диагностики и лечения, высокотехнологичному оборудованию, профессиональной команде и единым медицинским алгоритмам создается возможность оказать максимально быстро и качественно экстренную помощь пациенту.

Ракова добавила, что в первые дни работы центра почти 20% пациентов нужна была реанимационная помощь, также 45% находились в состоянии средней тяжести, а 35% – в удовлетворительном состоянии.

В центр уже обратились пациенты, у которых диагностировали инсульты, инфаркты миокарда, гипертонические кризы, сердечную недостаточность, переломы костей, вывихи и другие травмы, нарушения ритма сердца, гнойные осложнения сахарного диабета, патологии вен и артерий, острые хирургические патологии.

Ракова сказала, что цифровая система "триаж" помогает специалистам определить приоритетность оказания помощи. Она распределяет пациентов по красной, желтой и зеленой зонам.

Чтобы добиться максимальной оперативности, в флагманском центре создали продуманную инфраструктуру и маршрутизацию больных. Например, противошоковую реанимацию и операционные оборудовали рядом с холлом, куда приезжают машины скорой помощи.

Для пациентов с инсультами и инфарктами в центре выделили специальный блок, где оказывается необходимая медпомощь.

"В команде нового флагманского центра работают более 650 высококвалифицированных сотрудников, в том числе более 200 врачей. Часть специалистов перешла на работу из других отделений городской клинической больницы имени В. В. Вересаева", – отмечается в сообщении.

Многие врачи и медсестры присоединились благодаря программе по привлечению специалистов. Кроме того, набор медработников продолжается. Перед трудоустройством будущие сотрудники проходили практику навыкам работы в команде специально для работы во флагманском центре.

Чтобы повысить качество предоставляемых медуслуг, во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева установили почти 1,5 тысячи единиц медтехники, в том числе лабораторное, хирургическое и тяжелое оборудование – аппараты КТ и МРТ, ангиографы, рентген-установки и многое другое.

Лечение и диагностика проходит только в одном здании, теперь пациентов нет необходимости транспортировать в другие корпуса больницы. Кроме того, оборудование позволяет проводить сложнейшие операции, включая нейрохирургические, сосудистые, травматологические и кардиохирургические вмешательства.

В новом центре врачи могут проводить дообследование пациента при проведении хирургической процедуры. Также оборудовали центр гибридной операционной, где могут работать одновременно разные специалисты.

Для родственников в новом здании создали зоны комфортного ожидания. Для решения немедицинских вопросов с госпитализированными будут работать специалисты, помогающие связаться с родными, оформить документы, пристроить домашнего питомца. Также возможно оказание психологической помощи. Многие немедицинские вопросы решают сотрудники офисов "Мои документы". Всего 64 таких специалиста работают во флагманском центре ГКБ имени В. В. Вересаева.

Кроме того, в центре установили более 1,2 тысячи маркеров, указателей, схем и информационных досок. А на территории больницы разместили внешние указатели, карты и фасадные вывески.

Ранее Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Введение учреждения в эксплуатацию позволит увеличить объем операционных услуг центра более чем в 2 раза.

По словам мэра, новый центр обеспечен современными технологиями, в том числе диагностическим оборудованием, реанимациями, а также качественными условиями для врачей и медперсонала.

Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

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