Рафик Загрутдинов: завершено строительство детской поликлиники в районе Ховрино

Фото: пресс-служба департамента строительства

Строительство детской поликлиники в районе Ховрино завершено. Она будет введена в эксплуатацию после получения соответствующего разрешения. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлиника на 320 помещений в смену откроется по адресу улица Зеленогорская, владение 27, корпус 1. Новое медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

Поликлиника построена по новому московскому стандарту. Среди особенностей Загрутдинов перечислил наличие отдельных выходов для детской и взрослой поликлиники, "второго света" и зон комфортного ожидания. Также ее преимуществами являются доступность маломобильных граждан и современное медицинское оборудование.

На первом этаже здания расположены вестибюль с гардеробом для посетителей, буфет, санузлы, медкабинеты, зона приема анализов, фильтр-бокс, а также помещения персонала и вспомогательные помещения.

На втором и третьем этажах медицинского учреждения также размещены кабинеты врачей и зоны для комфортного ожидания. На четвертном этаже находятся медкабинеты и кабинет ЛФК на 10 человек, а также административные и вспомогательные помещения.

Прилегающую территорию поликлиники благоустроили и озеленили, на ней также обустроили велопарковки и современную детскую площадку.

"Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала. Новый московский стандарт поликлиник основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении цифровых возможностей", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что до 2025 года в столице в эксплуатацию введут порядка 30 поликлиник, соответствующих новому московскому стандарту. По словам Собянина, 2023 год может стать "прорывным" с позиции ввода в эксплуатацию современных больниц.

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