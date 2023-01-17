Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Введение учреждения в эксплуатацию позволит увеличить объем операционных услуг центра более чем в 2 раза.

Как отметил мэр, новый центр обеспечен современными технологиями, в том числе диагностическим оборудованием, реанимациями, а также качественными условиями для врачей и медперсонала.

"В целом "Склиф" по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза. Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня", – сообщил Собянин.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков уточнил, что благодаря современным технологиям качество медпомощи в центре выйдет на новый уровень. Пациенты с сосудистыми проблемами, патологиями головного мозга и другими заболеваниями смогут получить квалифицированную помощь.

Строительство флагманского центра было начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2022 года. Учреждение рассчитано на 90 коек, в числе которых 30 – реанимации и интенсивной терапии, еще 30 – диагностических. В центре располагаются девять операционных, две из них гибридного типа. В день специалисты могут принимать до 200 неотложных пациентов. Экстренных пациентов в центре – около 90%.

Планируется, что центр начнет работу в марте 2023 года.

Строительство флагманских центров в Москве направлено на повышение качества и оперативности медпомощи экстренным пациентам. Они появятся в шести городских стационарах. Общее количество мест с них превысит 600.

Ранее сообщалось, что новый корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке достроят в 2023 году. Он возводится на территории Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Шестиэтажное здание оснастят оборудованием, способным узнать источник опухолевой клетки и правильно проработать терапию.

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