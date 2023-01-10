Корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

Фото: Сайт Сергея Собянина

Специалисты достроят новый корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке в текущем году. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" возводится новый корпус лучевой терапии. Сейчас завершается устройство монолита здания, его площадь составит 12,23 тысячи квадратных метров. Строительство завершится в 2023 году", – поделился Загрутдинов.

Уточняется, что объект предполагает шесть этажей. Здание оснастят современным оборудованием, которое поможет узнать источник опухолевой клетки и правильно проработать терапию.

Также в корпусе появятся отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения и многое другое.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в районе Некрасовка специалисты построят детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в сутки. Площадь будущего учреждения составит порядка 13 тысяч "квадратов".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!