Монтаж эскалаторов завершился во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ метро

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На станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершился монтаж трех эскалаторов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эскалаторы соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго вестибюля станции "Авиамоторная". Их длина по наклонному ходу – 10,5 метра, а длина эскалаторного полотна составляет 22 метра", – сообщил Бочкарев.

Для маломобильных граждан в вестибюле станции установят лифты.

В переходе на "Авиамоторную" со стороны одноименной улицы и улицы Красноказарменной специалисты приступили к монтажу композитных водоотводящих зонтов, которые будут выполнять функции потолка и стен. Там же ведут укладку пола гранитом.

"Авиамоторная и Красноказарменная улицы отделены от станции метро путями Казанского направления МЖД. Сейчас пассажиры, чтобы войти на станцию, вынуждены совершать обход по путепроводу на шоссе Энтузиастов, а новый вестибюль и переход под железной дорогой сделают их путь к метро гораздо более быстрым и удобным", – объяснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он добавил, что в кассовой зоне вестибюля специалисты ведут архитектурно-отделочные работы.

Станция "Авиамоторная" войдет в состав северо-восточного участка БКЛ. Всего в составе линии будет функционировать 31 станция.

Ранее сообщалось, что для работы Wi-Fi на БКЛ установят 63 дополнительных базовые станции. Бесплатный Wi-Fi появится в каждом вагоне подвижных составов линии.

Кроме того, процесс подключения к Wi-Fi в метро недавно упростили. Теперь пассажирам не требуется проходить авторизацию после каждой пересадки.



В 2023 году завершится строительство БКЛ

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