10:21Транспорт
Монтаж эскалаторов завершился во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ метро
Фото: STROI.MOS.RU
На станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершился монтаж трех эскалаторов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Эскалаторы соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго вестибюля станции "Авиамоторная". Их длина по наклонному ходу – 10,5 метра, а длина эскалаторного полотна составляет 22 метра", – сообщил Бочкарев.
Для маломобильных граждан в вестибюле станции установят лифты.
В переходе на "Авиамоторную" со стороны одноименной улицы и улицы Красноказарменной специалисты приступили к монтажу композитных водоотводящих зонтов, которые будут выполнять функции потолка и стен. Там же ведут укладку пола гранитом.
"Авиамоторная и Красноказарменная улицы отделены от станции метро путями Казанского направления МЖД. Сейчас пассажиры, чтобы войти на станцию, вынуждены совершать обход по путепроводу на шоссе Энтузиастов, а новый вестибюль и переход под железной дорогой сделают их путь к метро гораздо более быстрым и удобным", – объяснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Он добавил, что в кассовой зоне вестибюля специалисты ведут архитектурно-отделочные работы.
Станция "Авиамоторная" войдет в состав северо-восточного участка БКЛ. Всего в составе линии будет функционировать 31 станция.
Ранее сообщалось, что для работы Wi-Fi на БКЛ установят 63 дополнительных базовые станции. Бесплатный Wi-Fi появится в каждом вагоне подвижных составов линии.
Кроме того, процесс подключения к Wi-Fi в метро недавно упростили. Теперь пассажирам не требуется проходить авторизацию после каждой пересадки.
В 2023 году завершится строительство БКЛ
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